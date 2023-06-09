Hangi AB ülkesinde yaşayanlar kendini daha yalnız hissediyor?

Rapora göre kendini çoğu zaman veya her zaman yalnız hissedenlerin oranının yüzde 20 puanı aştığı durumlarda depresif belirtilerin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekildi.









Ülkelere göre durum nasıl?

Anket sonuçlarını değerlendiren rapora göre, katılımcıların yüzde 20'sinin kendilerini yalnız hissettiklerini söylediği İrlanda, yalnızlığın en yaygın hissedildiği ülke oldu.

Yalnızlıkla nasıl başa çıkılabilir?





Avrupa Komisyonu'nun yalnızlık üzerine yaptırdığı yeni bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan her 10 kişiden biri zamanının çoğunu yalnız geçiriyor.Covid-19 salgını sırasında uzun süreli kapanmalar ve tecrit sonrasında Avrupa çapındaki "yalnızlık salgınını" anlamak amacıyla yapılan ankete 25 bin kişi katıldı.Yalnızlık anketine katılan Avrupalıların yüzde 13'ü çoğu zaman ya da her zaman kendilerini yalnız hissettiklerini ifade etti.Yalnızlık düzeyinin en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 9-10'luk bir oranla Hollanda, Çekya, Hırvatistan ve Avusturya oldu.Geniş aile ve arkadaş çevresinin yaygın olduğu Akdeniz ülkelerinde ise sonuçlar şaşırttı.İspanya, bu ülkeler arasında yüzde 9-10'la en az yalnızlığın hissedildiği ülke olurken, İtalya ve Portekiz'de kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 12-13, Fransa'da ise yüzde 14-18 oldu.Yunanistan ve komşusu Bulgaristan'da kendini yalnız hissedenlerin oranı yüzde 16-17'lere çıktı.Rapor, kişinin yaşamının yanı sıra kültürel faktörlerin de yalnızlık konusunda önemli rol oynadığını ortaya koydu.Raporda, "Elverişli ekonomik durumların yanı sıra sosyal etkileşimlerin niceliği ve niteliği de yalnızlığın önlenmesinde kilit rol oynuyor." denildi.Raporda ayrıca yoğun sosyal medya kullanımının da artan yalnızlıkla bağlantılı olduğu ve internet sitelerin sıcaklık ve yüz yüze etkileşimin niteliğinden yoksun olduğu ifade edildi.Yalnızlığın gençler arasında yaşlılara göre daha yüksek olduğu tespitinde bulunan rapor, bu durumu büyük hayat olaylarının sosyal ağlarını bozma eğiliminin daha fazla olmasına ve bunun da kişiyi yalnızlığa daha yatkınlaştırmasına bağladı.Rapor, bu tespite karşın yalnızlığın yaşa göre farklı sonuçlar doğurduğunu ve yaşlılardaki yalnızlık hissinin asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.Küresel araştırmalar, son yıllarda İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde ileri yaşlarda yalnızlık oranının arttığına işaret ediyor.