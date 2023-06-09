Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a yeni özellik: Kanal kurulabilecek /09 Haziran 2023 01:51

WhatsApp'a yeni özellik: Kanal kurulabilecek

WhatsApp'n kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar tek yönlü olarak metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket gönderebilecek.

SHABER3.COM

WhatsApp, kullanıcılarının takip etmek istedikleri kişi ve kurumlar tarafından oluşturulacak kanallara ilişkin yeni özelliğini duyurdu.

NTV'nin haberine göre; WhatsApp kanallar özelliği, diğer sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.

Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar tek yönlü olarak metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket gönderebilecek.

Kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası ve profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceği aktarılırken, takip edilen kanalların tamamen kullanıcı gizliliğine önem vereceği belirtildi.

Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek, ayrıca kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki 'önde gelen küresel isimlerle' ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu.

Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'a yeni özellik: Kanal kurulabilecek Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:37:57