Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın (MB) yeni başkanlığı için ABD’de finans alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Hafize Gaye Erkan’ı istediği biliniyordu.

Beklenen atama gerçekleşti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı ilan edildi.









Merkez Bankası Başkanlığı görevini Hafize Gaye Erkan'a devreden Şahap Kavcıoğlu'nun atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.





DİĞER ATAMA KARARLARI ŞÖYLE Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden aynı göreve atandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da yeni görevi belli oldu. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı’na getirildi.