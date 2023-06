Schengen vizesi sorunu büyüyor

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye’den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranı, rakamlara göre artıyor. Schengen vizesi uygulayan ülkeler arasında Estonya, Finlandiya ve Belçika, Türkiye’den 2022’de yapılan vize başvurularına yönelik ret oranlarında en ön sıralarda yer alıyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, daha önce yaptığı değerlendirmede, 2022’de Türkiye’den gerçekleştirilen Schengen vizesi başvurularına ret oranının yüzde 15 iken bu yıl yüzde 50 civarına yükseldiğine işaret etmişti.



Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvuruları ve ret oranlarına ilişkin veriler derlendi. “Schengenvisainfo” internet sayfasında yer alan verilere göre, Türkiye’deki misyonlar üzerinden 2022’de yapılan 778 bin Schengen vizesi başvurusundan yüzde 15’i reddedildi.



RUSYA’NIN RET ORANI TÜRKİYE’DEN DÜŞÜK



Aynı dönemde Ukrayna ile girdiği savaş nedeniyle Batı’nın yaptırımlarının hedefi haline gelen Rusya’dan gerçekleştirilen başvuruların ret oranlarının Türkiye’den daha düşük olması dikkati çekti. Bu oran, Rusya’da yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.



Yaptırımların hedefindeki Rusya’dan bile Schengen vize başvurusu ret oranlarının Türkiye’den daha düşük olması içinde birçok soru işaretini barındırıyor.



SALGIN BİTMESİNE RAĞMEN DURUM NORMALLEŞMEDİ



Türkiye’den 2019’da 906 bin Schengen vizesi için başvuru yapılmış, yüzde 9,7’si reddedilmişti. Geçen yıl yüzde 15’e çıkan ret oranının 2019’a oranla ciddi şekilde artması dikkati çekiyor.



Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020-2021 döneminde seyahat kısıtlamaları nedeniyle vize başvuruları ve ret oranlarına ilişkin salgın öncesi veriler baz alınırken 2019 rakamlarına yer verildi.



Schengen vizesi başvurularında ret oranları en yüksek ülkeler, Estonya, Finlandiya ve Belçika olarak sıralanıyor.



ESTONYA’NIN GEÇEN YILKİ RET ORANLARI 2019’A KIYASLA 3 KATINA ÇIKTI



Türkiye’den 2022’de Estonya’nın Ankara Büyükelçiliğine Schengen vizesi için 1517 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan yüzde 52,1’i reddedilerek 786 kişiye vize verilmedi. Bu da Estonya’nın her iki başvurudan birine vize vermediğini ortaya koyuyor.



Estonya’nın Ankara Büyükelçiliğinin 2022’deki ret kararlarının 2019’a kıyasla 3 katına çıkması dikkati çekiyor. Estonya’nın Ankara Büyükelçiliğinin 2019’da yapılan vize başvurularını reddetme oranı yüzde 16,95 olmuştu.



Estonya’nın Ankara Büyükelçiliği, bu yıl yapılan vize başvurularının sayısı ve ret oranlarına ilişkin soruları cevapsız bıraktı.



FİNLANDİYA, HER 10 BAŞVURUDAN 4’ÜNE VİZE VERMEDİ



AB üyesi ülkeler arasında 2022’de Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularındaki ret oranları en yüksek ikinci ülke Finlandiya oldu.



Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne 2022’de 4 bin 73 başvuru yapıldı. Bunlardan 1558’ine vize verilmedi ve ret oranı yüzde 40,6 olarak gerçekleşti.



Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin de 2019’a kıyasla geçen yıl verdiği ret kararlarındaki ciddi artış göze çarpıyor. Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği, 2019’da yapılan 3 bin 676 başvurudan yüzde 23,20’sini reddetmişti.



Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği, vize bilgilerini başka kaynaklarla paylaşamayacakları gerekçesiyle bu yılki başvuru sayısına ve ret oranlarına ilişkin bilgi vermedi.



BELÇİKA, HER ÜÇ BAŞVURUDAN BİRİNE VİZE VERMEDİ



Schengen vizesi ret oranlarının oldukça yüksek olduğu bir başka AB ülkesi de Belçika. Belçika’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 2022’de yapılan 7 bin 211 başvurudan 2 bin 566’sına vize vermedi ve başvuruları reddetme oranı yüzde 37,7 olarak kayıtlara geçti. Böylece Belçika, her üç başvurudan birinden fazlasını reddetmiş oldu.



Estonya ve Finlandiya kadar olmasa da Belçika’nın da 2019’a kıyasla geçen yıl vize ret oranında artış gözlendi. Belçika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun 2019’daki başvuruları reddetme oranı yüzde 33 olmuştu.



Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği, 2023 vize başvuruları ve ret oranlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.



İSVEÇ BAŞVURULARININ YÜZDE 22,7’Sİ REDDEDİLDİ



İsveç’in Türkiye’deki diplomatik temsilciliğine geçen yıl 13 bin 553 başvuru yapıldı ve bunlardan yüzde 22,7’si reddedildi.



Bu ülkenin Türkiye’den yapılan vize başvurularını reddetme oranı 2019’da yüzde 20 idi. İsveç’in İstanbul Konsolosluğu, bu yılki başvuru rakamları ve vize ret oranlarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularını reddetme oranları yüksek olan diğer ülkelerin arasında Danimarka ve Norveç yer alıyor.



DANİMARKA’NIN RET ORANI 2019’A KIYASLA 3 KATINA YAKLAŞTI



Danimarka, 2022’de yüzde 34 ile Belçika’nın ardından Türkiye’den yapılan vize başvurularına en fazla ret veren dördüncü ülke oldu.



Türkiye’den geçen yıl Danimarka temsilciliklerine 5 bin 407 başvuru yapıldı ve 1822’si reddedildi.



Danimarka’nın Türkiye’deki temsilciliklerine 2019’da 7 bin 511 başvuru yapılmış ve yüzde 13’ü reddedilmişti.



Bu veriler, Danimarka temsilciliklerinin 2022’de Türkiye’den yapılan vize başvurularını reddetme oranının 2019’a kıyasla neredeyse 3 katına yükseldiğini gösteriyor.



Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği, 2023 vize başvuruları ve ret oranlarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



NORVEÇ’İN RET ORANI 2019’A KIYASLA DÜŞTÜ



Norveç de Türkiye’den yapılan vize başvurularına ret oranı yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Norveç, 2022’de Türkiye’den yapılan 4 bin 648 başvurudan 1482’sini reddetti ve ret oranı yüzde 31,9 oldu.



Öte yandan, Norveç’in ret oranlarında 2019’a kıyasla 2022’deki düşüş göze çarpıyor. Norveç, 2019’da Türkiye’den yapılan 3 bin 442 başvurudan 1537’sini reddetmiş, ret oranı yüzde 38 olarak kayıtlara geçmişti.



SCHENGEN BAŞVURULARININ YÜZDE 75’İ 4 ÜLKEYE YAPILDI



Türkiye’den AB ülkeleri içinde geçen yıl en çok vize başvurusu yapılan ülkeler, sırasıyla Almanya, Yunanistan, Fransa ve İtalya oldu.



AB Schengen vizesi için geçen yıl Türkiye’den yapılan 778 bin başvurunun 591 binden fazlası, bu dört ülkenin diplomatik temsilciliklerine geldi.



Almanya, yüzde 21 ile en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında ret oranı en yüksek konumda yer alıyor. Onu yüzde 13,4 ile Fransa takip ediyor.



İtalya ise en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında yüzde 7 ile en az ret verdi.



ALMANYA’NIN RET ORANLARINDA 2019’A KIYASLA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR



Türkiye’den 2022’de 223 bin 699 kişi Schengen vizesi için Almanya’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’deki diplomatik temsilciliklerine başvurdu. Bu başvuruların 48 binden fazlası reddedildi. Almanya’nın Türkiye’den yapılan başvurulara ret oranı 2022’de yüzde 21’i aştı.



Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinin, Türkiye’den geçen yıl yapılan Schengen vizesi başvurularını reddetme oranı 2019’a kıyasla neredeyse iki katına çıktı.



Almanya diplomatik temsilciliklerine 2019’da 253 binden fazla başvuru yapılmış, ret sayısı 30 bin 823 olarak kayıtlara geçmişti. Almanya’nın ret oranı yüzde 12,1 olmuştu.



Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan bilgilendirmede, Ocak-Mayıs 2023 döneminde diplomatik misyonları tarafından Türk vatandaşları için yaklaşık 100 bin Schengen vizesinin verildiği belirtildi.



Geçen yılın aynı döneminde 60 bin Schengen vizesi verildiğini ve geçen yıla göre bu yıl artışın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu kaydeden Almanya Büyükelçiliği, ısrarlı sorulara rağmen başvuru sayılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.



Bu nedenle Almanya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine yapılan 2023’teki vize başvurularının ret ve kabul oranları hakkında kamuoyu bilgi sahibi olamıyor.



EN FAZLA BAŞVURU YAPILAN İKİNCİ ÜLKE YUNANİSTAN



Yunanistan, Almanya’nın ardından 2022’de Schengen vizesi için en fazla başvuru yapılan AB ülkesi oldu.



Yunanistan’ın Ankara, Edirne, İstanbul ve İzmir’deki diplomatik temsilciliklerine geçen yıl 164 bin 829 başvuru yapıldı. Bunlardan 15 bin 913’ü reddedildi. Yunanistan’ın Türkiye’den geçen yıl Schengen vizesi başvurularını reddetme oranı ise yüzde 9,65 oldu.



Ülkenin geçen yılki vize başvurularına ret oranı 2019’a göre artış gösterdi.



Yunanistan, 2019’da yapılan 148 bin 551 başvurudan 6 bin 359’unu reddetmiş, ret oranı yüzde 4,2 olmuştu.



Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği de 2023 vize başvuruları ve ret oranlarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



FRANSA’NIN VİZE RET ORANI 2 KATINA ÇIKTI



Fransa,115 bin 114 ile Almanya ve Yunanistan’ın ardından AB ülkeleri arasında en çok Schengen vize başvurusu yapılan üçüncü ülke oldu. Fransa, geçen yıl Türkiye’den yapılan başvuruların ortalama yüzde 13,4’ünü reddetti.



Türkiye’den 2019’da Fransa’nın diplomatik temsilciliklerine 143 bin 478 başvuru yapılmış ve bunların yüzde 6,3’ü reddedilmişti.



Bu veri de geçen yıl Fransa’nın Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki vize ret oranının 2019’a oranla 2 katına çıktığını ortaya koyuyor.



Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği de bu yılın ilk 5 ayındaki vize başvuru ve ret oranlarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



İTALYA, RET ORANI EN AZ ÜLKE



İtalya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine 2022’de 87 bin 648 Schengen vize başvurusu yapıldı. Bunlardan 6 bin 259’u reddedildi. İtalya, yüzde 7 ile Schengen Bölgesi ülkeler arasında Türkiye’den yapılan vize başvurularına en az ret kararı veren ülke olarak öne çıktı.



İtalya’nın 2019’da Türkiye’den yapılan vize başvurularını reddetme oranı yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.



Türkiye’den Schengen vizesi için başvuru sayısının fazla olduğu diğer ülkeler arasında Hollanda, İspanya ve Macaristan yer alıyor.



HOLLANDA’NIN RET ORANLARINDA DÜŞÜŞ



Hollanda’nın diplomatik temsilciliklerine geçen yıl 48 bin 807 başvuru yapıldı. Bunlardan 9 bin 714’ü reddedildi ve ret oranı yüzde 19,90 oldu.



Türkiye’den 2019’da yapılan başvurulardan yüzde 15,6’sına Hollanda’nın diplomatik temsilciliklerince vize verilmemişti.



Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye’de bu yılın ilk 5 ayında vize için 30 bin 114 başvuru gerçekleştirildiği ve ret oranının yüzde 12 olduğu belirtildi. Bu ret kararlarının büyük bir kısmının eksik belgeler nedeniyle verildiği kaydedildi.



İSPANYA EN AZ RET VEREN ÜLKELERDEN BİRİ



Türkiye’den 2022’de İspanya’nın diplomatik temsilciliklerine 27 bin 664 vize başvurusu yapıldı. Bunlardan 2 bin 837’si reddedildi, yüzde 10 ret oranıyla İspanya, en az ret veren ülkelerden oldu.



İspanya’nın Türkiye’deki temsilcilikleri, 2019’da yapılan başvurulardan yüzde 4,3’üne vize vermemişti.



İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan bilgilendirmede, Türkiye'de 2023 yılının ilk beş ayında 16 binden fazla vize başvurusunun onaylandığı belirtildi. Aynı sürede vize taleplerinin yüzde 10'a yakınının reddedildiği kaydedildi.



Türkiye’den İspanya’nın diplomatik temsilciliklerine 2019’da yapılan vize başvurularının yüzde 4’ü reddedilmişti.



MACARİSTAN’IN RET ORANI YÜZDE 12



Türkiye’den 2022’de Macaristan’ın diplomatik temsilciliklerine 19 bin 531 başvuru yapıldı ve bunlardan 2 bin 366’sı reddedildi.



Macaristan’ın geçen yılki ret oranı yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Bu oran 2019’da yüzde 11 olmuştu.



Schengen Bölgesi diğer ülkelerin 2022’deki ret oranları sırasıyla şöyle:



“Letonya (yüzde 33), Litvanya (yüzde 24), Avusturya (yüzde 20), Çekya (yüzde 18), Malta (yüzde 15), İsviçre (yüzde 15), Slovenya (yüzde 15), Portekiz (yüzde 11), Polonya (yüzde 10), Slovakya (yüzde 9) ve Lüksemburg (yüzde 7).”