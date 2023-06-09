Samanyolu Haber /Dünya / Eski Başkan Donald Trump’a yedi federal suçlama /09 Haziran 2023 09:57

Eski Başkan Donald Trump’a yedi federal suçlama

Eski Başkan Donald Trump geçen yıl Florida’daki konutunda bulunan gizli belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini ve federal suçlamalarla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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Adalet Bakanlığı iddianame hazırlandığını resmi olarak henüz doğrulamadı ancak iki kaynak Trump hakkında yedi suçlama bulunduğunu belirtiyor. Buna göre Trump gizli belgeleri bilerek izinsiz şekilde bulundurmak, soruşturmayı engellemeye yönelik komplo ve yalan beyanla suçlanıyor.

Aleyhinde iddianame hazırlandığını açıklayan Trump sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı ve New Jersey’deki ofisinde çekildiği belirtilen dört dakikalık görüntülü mesajda “BEN MASUM BİR ADAMIM” dedi.

Salı günü yargıç karşısına çıkacak

Eski ABD Başkanı Trump’ın Salı günü Miami’de mahkemede öğleden sonra 3.00’te yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

Dava, Trump hakkında uzun süredir soruşturma yürüten ancak bugüne kadar bir suçlama getirmeyen Adalet Bakanlığı açısından da bir dönüm noktası.

Davanın Trump’ın da aday olduğunu açıkladığı 2024’te yapılacak başkanlık seçimleri sürecindeki tartışmalara damga vurması bekleniyor.

Trump’ın avukatlarının Pazartesi günü Adalet Bakanlığı yetkilileriyle Washington’da biraraya geldiği, görüşmenin yapıldığı binadan da iki saatten daha kısa bir süre sonra yorum yapmadan ayrıldığı belirtilmişti.

Trump: “Ben yanlış bir şey yapmadım”

Eski Başkan Donald Trump bu hafta sosyal medya platform Truth Social’dan yaptığı açıklamada, hakkında iddianame hazırlanmasını beklediği imasında bulunmuş; gizli belge soruşturmasını yürüten özel savcı Adam Smith’i ve onun ekibini hedef almıştı.

Trump paylaşımında büyük harflerle “Adalet Bakanlığı yanlış bir şey yapmayan beni nasıl hedef alabilir?” diye sormuştu.

Trump Çarşamba günü de sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaşarak, “Kimse bana benim suçlandığımı söylemedi ve suçlanmamalıyım çünkü ben yanlış bir şey yapmadım ama uzun yıllar silah olarak kullanılan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın hedefi olduğumu varsaydım” ifadelerini kullanmıştı.


Soruşturmanın engellenmesine yönelik çaba olup olmadığı da inceleniyor

Yolsuzluk ve savaş suçları alanında deneyimli savcı Jack Smith Kasım ayında gizli belge soruşturmasını yürütmek üzere özel savcı olarak görevlendirilmişti.

Soruşturma yalnızca Trump’ın Florida’daki konutunda gizli belgelerin bulunmasına değil; aynı zamanda Trump’ın belgeleri kendisinden istendiğinde iade etmemesine, soruşturmanın engellenmesine yönelik bir çaba olup olmamasına da odaklanıyordu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) geçen yıl Trump’ın Florida’daki konutundaki gizli belgeler için celp çıkarmış; Trump’ın ve temsilcilerinin tüm belgeleri teslim etmediğinden şüphelenen FBI arama emri çıkararak konutta yapılan aramada 100 gizli belge daha ele geçirmişti.

Özel savcı Jack Smith’in yürüttüğü bir diğer soruşturma kapsamında da, Trump ve yakın çevresinin 2020’de yapılan başkanlık seçimleri sonuçlarını geçersiz kılmaya yönelik çabaları inceleniyor.
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