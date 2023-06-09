Samanyolu Haber /Dünya / Fidan ve Blinken neleri konuştu? /09 Haziran 2023 10:03

Fidan ve Blinken neleri konuştu?

Dışişleri Bakanlığı görevini bu hafta Mevlüt Çavuşoğlu’ndan devralan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

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ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularının ele alındığını bildirdi.

Blinken'ın görüşmede ayrıca eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Fidan’ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği de kaydedildi.

"NATO'nun birliği" ve İsveç vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, iki bakanın bölgesel konuları ve uzun süredir devam eden savunma işbirliği dahil ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin önemini ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "İkili ayrıca NATO birliğinin öneminin altını çizdi. Bakan Blinken İsveç'in bir an önce ittifaka katılması gerektiğini vurguladı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önemini yinelediği de belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan’ı Twitter adresinden de kutlamıştı.

Blinken Twitter'dan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kutluyorum. Değerli NATO müttefikleri ve ortakları olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye yazmıştı.
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