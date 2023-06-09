Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? /09 Haziran 2023 10:07

Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?

TL karşısında bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanan dolar, 21 lira seviyelerinden 23,46'ya kadar çıkarak rekor tazeledi. Doların 25 liranın üzerine çıkacağı konuşulurken, 23,20 lira seviyelerinde dengelenmesinin nedeni ortaya çıktı.

SHABER3.COM

TL'nin bir gece 2 lira yükselerek 23 lira seviyelerine çıkmasının ardından kurun 25 liraları göreceği söyleniyordu. Ancak 23,46 ile rekor kıran dolar, 23,20 seviyelerinde sabitlendi. Herkes dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg yükselişin durma nedenini kaleme aldı.

KAMU BANKALARI YENİDEN DEVREDE

Bloomberg'den Kerim Karakaya, Çağan Koç ve Beril Akman'ın "Sert düşüşün ardından Türk kamu bankaları TL'yi savunmaya geri döndü" başlıklı haberine göre, dolar kurundaki artışı frenlemek üzere bugün kamu bankaları tekrar devreye girdi.

Önceki gün, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden döviz satarak kura müdahale etmesi uygulamasına ara vermiş, ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı aşması üzerine tekrar müdahale başlamıştı.

ASKIYA ALINMASI NORMALLEŞME SİNYALİ OLARAK ALGILANDI

Uygulamanın geçici olarak da olsa askıya alınması ve dolar kurunun artması, yabancı yatırımcılar tarafından "normalleşme sinyali" olarak algılanmıştı.

Dün, kamu bankalarının tekrar devreye girmesinin etkisiyle kurda yükseliş sınırlı kaldı ve dün 23,17'yi gören kur bugün 14.38 itibarıyla 23,37 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Kamu bankalarının bugün tekrar kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi. Böylece CDS haziran ayında ilk kez yükselmiş oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:24