Samanyolu Haber /Dünya / Baltıklarda sıcak dakikalar /21 Haziran 2022 20:08

Baltıklarda sıcak dakikalar

Rusya yönetiminin Ukrayna işgali sonrası endişeli bir bekleyişin sürdüğü Baltık ülkelerinden Estonya cephesinden yapılan açıklamada, bir Rus helikopterinin ahva sahası ihlali yapmasının ardından Moskova yönetimine nota verildiği aktarıldı.

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Estonya, geçtiğimiz Cumartesi günü bir Rus helikopterinin hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Estonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-8 helikopteri, Estonya'nın Koidula bölgesinin güneydoğusunda yaklaşık iki dakika boyunca uçtu.

Estonya Savunma Bakanlığı ayrıca, Rus helikopterinin uçuş planı yapmadığını, transponderinin kapatıldığını ve Estonya hava trafik kontrolü ile iki yönlü telsiz bağlantısının kurulmadığını öne sürdü.

RUS BÜYÜKELÇİ'YE NOTA VERİLDİ

Rusya'nın Estonya Büyükelçisi Vladimir Lipayev, Estonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine nota verildi.
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