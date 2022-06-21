Baltıklarda sıcak dakikalar

RUS BÜYÜKELÇİ'YE NOTA VERİLDİ





Estonya, geçtiğimiz Cumartesi günü bir Rus helikopterinin hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.Estonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-8 helikopteri, Estonya'nın Koidula bölgesinin güneydoğusunda yaklaşık iki dakika boyunca uçtu.Estonya Savunma Bakanlığı ayrıca, Rus helikopterinin uçuş planı yapmadığını, transponderinin kapatıldığını ve Estonya hava trafik kontrolü ile iki yönlü telsiz bağlantısının kurulmadığını öne sürdü.Rusya'nın Estonya Büyükelçisi Vladimir Lipayev, Estonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine nota verildi.