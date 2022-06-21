Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz'ın yeni adresi bakın neresi oldu /21 Haziran 2022 19:48

Burak Yılmaz'ın yeni adresi bakın neresi oldu

Son olarak Fransa ekini Lille ile şampiyonluk yaşayan ve milli takımı da bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşmenin ilk 2 senesinde futbolcu olarak görev yapacak olan Yılmaz, sonraki 3 sezonda ise antrenörlük görevini üstlenecek.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki santrfor, Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere toplamda 5 yıllık imza attı.
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