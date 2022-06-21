Samanyolu Haber /Medya / Behzat Ç. için ilk fragman geldi /21 Haziran 2022 19:39

Behzat Ç. için ilk fragman geldi

Bir dönemin merakla takip edilen dizi Behzat Ç.'nin Blu TV'de tekrardan yayına başlacağının açıklanmasının ardından diziyle ilgili ilk fragman da paylaşıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fenomen dizi Behzat Ç. yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç.'yi oynayan Erdal Beşikçioğlu, hayranlarının merakla beklediği müjdeyi açıklamış; dizinin aynı kadroyla devam edeceğini söylemişti.

Son olarak yakında BluTv'de yayımlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım geldi.

BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, yakında BluTV’de!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o fragman:

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