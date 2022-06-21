Behzat Ç. için ilk fragman geldi

Fenomen dizi Behzat Ç. yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç.'yi oynayan Erdal Beşikçioğlu, hayranlarının merakla beklediği müjdeyi açıklamış; dizinin aynı kadroyla devam edeceğini söylemişti.Son olarak yakında BluTv'de yayımlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım geldi.BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, yakında BluTV’de!" ifadeleri kullanıldı.