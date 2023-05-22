Samanyolu Haber /Gündem / Bankalardan şirketlere döviz satışında 5 bin dolar sınırı /22 Mayıs 2023 12:42

Bankalardan şirketlere döviz satışında 5 bin dolar sınırı

Bankalar döviz satışında şirketlere günlük bin ila 5 bin dolar limit getirdi. Bankalar saat 11:00’den sonra şirketlere döviz satmayı da bıraktı. Şirketlerse daha yüksek maliyete rağmen serbest piyasaya yöneliyor.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Seçim döneminde de TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor.


Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre bankacılık kaynakları şirketlere günlük bin ila 5 bin dolar arası limit getirildiğini söyledi.

Kaynaklar, bankaların saat 11:00’e kadar gelen döviz talepleri değerlendirildiğini, sonraki saatlerdeyse döviz satılmadığını kaydetti.

Döviz ihtiyacını bankalardan karşılayamayan şirketlerse serbest piyasanın yüksek maliyetli kuruna razı oluyor.


Bu nedenle özellikle hammaddesini ithal eden firmaların ithalat evrakını toplamakta zorlandığı belirtildi. Birçok şirketin kur kaynaklı fiyat geçişleri yaptığı öğrenilirken, reel sektör temsilcileri dövizdeki sıkışıklığın bir an önce açılmasını istiyor.
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