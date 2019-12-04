Samanyolu Haber /Gündem / Bari, 3 yıldır tek başına hücrede tutulan annemi bırakın /04 Aralık 2019 19:50

Bari, 3 yıldır tek başına hücrede tutulan annemi bırakın

Anne ve babası tutuklu, Hukuk fakültesi öğrencisi İbrahim Said Öner iki kardeşi ile birlikte yaşadıklarını anlattı.

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İbrahim Said Öner şu anda 21 yaşında. Anne ve babası 3 yılı aşkın süredir  cezaevinde. 8 ve 16 yaşlarında iki kız kardeşi ile yakınlarının yanında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.. 



Hukuk fakültesi öğrencisi İbrahim Said Öner yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı: 

- Babam nedeniyle, annem ve ben gözaltına alındım. Annem ve babam 3 yıldır cezaevinde. Yasal hakları olmasına rağmen 2 yıl aynı cezaevinde olmalarına rağmen birbirleriyle görüştürülmedi.

- Annem ilahiyat fakültesi mezunu bir kuran kursu hocası, 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayan annem sözde İslamcı hükumet tarafından terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Ağır psikolojik sorunları olduğu ve raporu olduğu halde tek başına hücrede tutuluyor. 

- Benim ceza mahkemesinde dosyam kapanmasına rağmen pasaportum verilmiyor yurt dışına çıkamıyorum
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