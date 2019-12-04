Bari, 3 yıldır tek başına hücrede tutulan annemi bırakın

Hukuk fakültesi öğrencisi İbrahim Said Öner yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı:





- Babam nedeniyle, annem ve ben gözaltına alındım. Annem ve babam 3 yıldır cezaevinde. Yasal hakları olmasına rağmen 2 yıl aynı cezaevinde olmalarına rağmen birbirleriyle görüştürülmedi.







- Annem ilahiyat fakültesi mezunu bir kuran kursu hocası, 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayan annem sözde İslamcı hükumet tarafından terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Ağır psikolojik sorunları olduğu ve raporu olduğu halde tek başına hücrede tutuluyor.





- Benim ceza mahkemesinde dosyam kapanmasına rağmen pasaportum verilmiyor yurt dışına çıkamıyorum