Samanyolu Haber /Gündem / Barış Akademisyeni Bülent Şık görevine iade edildi /24 Şubat 2024 18:39

Barış Akademisyeni Bülent Şık görevine iade edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' adlı bildiriye imza attığı için Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 22 Kasım 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Bülent Şık, yedi buçuk sene sonra göreve iade edildi.

677 sayılı KHK ile görevine son verilen Şık hakkındaki göreve iade kararını Ankara 27. İdare Mahkemesi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şık, şunları söyledi:

"22 Kasım 2016'da 677 sayılı KHK ile çıkarıldığım Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine Ankara 27. İdare Mahkemesinin verdiği kararla iade edildim. Akademi içinde -ya da dışında- toplumsal barışı ve kamu refahını savunmak için çalışmaya devam edeceğim."
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