'Başak Demirtaş aday olacak mı?' sorusu cevabını buldu

HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağı öğrenildi.



DEM Parti ve Başak Demirtaş’ın ortak karar aldığı ve açıklama yapacakları öğrenildi.



Başak Demirtaş gazeteci İrfan Aktan’a Artı Gerçek'te yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” demişti.