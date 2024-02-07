The Guardian’ın izlenimleri: Erdoğan’ın vaatleri gerçekçi görünmüyor

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde resmi verilere göre 53 bin 537 insan hayatını kaybetti.





Erdoğan, söz konusu konuşmasında bir yıl içinde 319 bin, ertesi yılsa 331 bin yeni ev sözü vermişti.





AKP’li Cumhurbaşkanı, depremin yıldönümüne günler kala, Hatay’ı ziyaret etti ve ‘tıpkı bir yıl önceki gibi şehrin yeniden inşası için cesur vaatler’ verdi: “Deprem bölgesi boyunca 75 bin evin teslimatını iki ay içinde tamamlayacağız. Böylece yıl sonuna kadar 200 bin evin teslimi yapılacak.”