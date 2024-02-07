Samanyolu Haber /Gündem / The Guardian’ın izlenimleri: Erdoğan’ın vaatleri gerçekçi görünmüyor /07 Şubat 2024 10:52

The Guardian’ın izlenimleri: Erdoğan’ın vaatleri gerçekçi görünmüyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Yıkıma uğrayan illerde yeniden yapılanma başladı ama vadedilenin çok gerisinde. Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerden birkaç gün sonra gittiği Kahramanmaraş’ta ‘bir yıl içinde vatandaşlara evlerini teslim edeceklerini’ söylemişti. The Guardian’a göre Erdoğan ‘cesur vaatlerine’ hala devam ediyor ama bu vaatlerin gerçekçiliği ‘şüpheli.’

SHABER3.COM

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde resmi verilere göre 53 bin 537 insan hayatını kaybetti. 

Erdoğan, söz konusu konuşmasında bir yıl içinde 319 bin, ertesi yılsa 331 bin yeni ev sözü vermişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı, depremin yıldönümüne günler kala, Hatay’ı ziyaret etti ve ‘tıpkı bir yıl önceki gibi şehrin yeniden inşası için cesur vaatler’ verdi: “Deprem bölgesi boyunca 75 bin evin teslimatını iki ay içinde tamamlayacağız. Böylece yıl sonuna kadar 200 bin evin teslimi yapılacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber The Guardian’ın izlenimleri: Erdoğan’ın vaatleri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:37