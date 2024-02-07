Samanyolu Haber /Gündem / Putin-Erdoğan görüşmesinin sürprizi Türk-Rus ortak bankası /07 Şubat 2024 10:59

Putin-Erdoğan görüşmesinin sürprizi Türk-Rus ortak bankası

Rus Devlet Haber Ajansı RİA Novosti’nin iddiasına göre Türk-Rus ortak bankasının iki ülke arasında konuşulmaya başladığını iddia etti.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
 
Rusya ve Türkiye arasındaki ticarette para transferi sorununa çözüm için Rus-Türk bankasının kurulması Putin Erdoğan görüşmesinde masaya gelebilir.

RİA haber ajansının görüştüğü Türk bankacılık sektöründen bir kaynak, "yaptırım baskısı nedeniyle ülkeler arasındaki ödeme transferlerinde ortaya çıkan sorunları çözme amacıyla bir Rus-Türk bankasının kurulmasının iki ülke resmi makamları arasındaki görüşmelere konu olduğunu" söyledi.   

Habere göre, bir Rus-Türk bankası kurma seçeneği daha önce de tartışılmıştı. Ajansın kaynağı, bunun sorunu çözme yolunda önemli noktalardan biri olduğunu, ancak şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir ayrıntının bulunmadığını belirtti.

Daha önce medyaya yansıyan haberlerde Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın Rusya'dan para transferlerinde sorun yaşayan şirketlerin listesini hazırladığını ve bu konuda sektörel bazda önlem alındığı kaydedilmişti. Ancak sorunun büyük ölçüde devam ettiği, olağan transferlerde denetimlerin sıkı şekilde sürdüğü belirtiliyor. 

Bu düşünce Rusya ile Türkiye arasında gelişen ticaret hacmi önündeki en büyük engellerden olan para transferi sorununa formül aramanın bir parçası. 

Batılı yaptırımlara katılmayarak Rusya ile olan ticaretini rekor seviyelere çıkaran Türkiye, ABD’nin baskısıyla 22 Aralık'tan bu yana Rusya'dan Türkiye'ye şirketlerin para transferlerinde yaşanan ciddi sorunu çözmek için çalışmalara devam ediyor. Bu nedenle iki ülke arasında yaşanan para transferi sorunun Rus lider Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyarette Erdoğan ile görüşmesi sırasında gündeme gelmesi bekleniyor.
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