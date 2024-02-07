Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da seferberlik uzatıldı orduda denetim başlatıldı /07 Şubat 2024 11:05

Ukrayna'da seferberlik uzatıldı orduda denetim başlatıldı

Ukrayna Meclisinde yapılan oylama sonucu ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve seferberlik 13 Mayıs 2024'e kadar, 90 gün daha uzatıldı.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 


Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından meclise sunulan her yasa teklifi oylama ile kabul edildi.

24 Şubat 2022'de çatışmaların patlak vermesinin ardından ülkede sıkıyönetim getirilmiş, aynı zamanda seferberlik ilan edilmişti.

O zamandan bu yana, sonuncusu Kasım 2023'te olmak üzere seferberlik ve sıkıyönetim dokuz kez uzatıldı. Yeni yasaya göre, zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e indiriliyor, 18-60 yaş arası Ukraynalıların her zaman yanlarında askeri kimlik taşımaları zorunlu hale getiriliyor, ve elektronik celp sistemiyle silah altına 500 bin yeni vatamdaşın alınması planlanıyor.

Orduda denetim başladı

Bu arada cephe hattında sıcak çatışmalar sürerken rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı ordunun son 2 yılda yürüttüğü faaliyetlerine yönelik denetim başlattı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujny arasındaki gerilimin gün yüzüne çıktığı ve Zalujny’in görevden alındığı iddialarının ardından Ukrayna ordusuna yönelik denetimin başlatılması dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ordunun son 2 yılda yürüttüğü faaliyetlerine yönelik denetim başlatıldığını ve bunun sonuçlarına göre kadro değişiklikleri olabileceğini söyledi.

Zelensky, İtalyan Rai1 televizyonuna verdiği demecinde Genelkurmay Başkanı Zalukny’i görevden almayı düşündüğünü söylemişti. İlerleyen saatlerde Ukrayna Milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevine getirilmeyi kabul ettiğini öne sürmüştü.
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