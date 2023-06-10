Başakşehir'de korkutan yangın

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 16:00 sıralarında yangın çıktı.



Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



MAHSUR KALANLAR KURTARILDI



Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.