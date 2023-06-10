Samanyolu Haber /Dünya / Yunan bakan: Türkiye adalarımıza 1130 göçmen yolladı /10 Haziran 2023 19:05

Yunan bakan: Türkiye adalarımıza 1130 göçmen yolladı

Yunanistan, Türkiye'yi, son üç gün içinde Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına yaklaşık 1130 göçmeni göndermeye çalışmakla suçladı.

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Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan, Türkiye'yi, son üç gün içinde Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına yaklaşık bin 130 göçmeni göndermeye çalışmakla suçladı.

Yunan Deniz ve Ada Politikası Bakanı Yiannis Plakiotakis, 24 ayrı olayda "kaçakçıların tespit edildiğini ve teknelerin Yunan liman yetkilileri tarafından zamanında geri itildiğini" söyledi.

Ankara'yı "kaçakçılık şebekelerini desteklemekle" suçlayan Plakiotakis, "Türkiye uluslararası hukuku ihlal eden ve talihsiz insanların hayatlarını tehlikeye atan bir korsan devlet gibi davranmaya devam ediyor." dedi.

Yunan sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, 24 teknenin 16'sının Midilli adasının güneyine doğru ilerlemeye çalıştığı ve diğerlerinin Sakız, Samos, Kos ve Rodos civarında tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada 'teknelerin hiçbirinin Yunan sularına giremediği ve mültecilerin Türkiye tarafından kurtarıldığı" kaydedildi.

Yunan makamları, Mayıs ayında bir günde yaklaşık 600 göçmenin Ege Denizi'ni geçerek Türkiye'den Yunanistan'a geçmesini engellediklerini duyurmuştu.

Atina yönetimi son yıllarda Ege Denizi'nde "yasadışı geri itme" yapmakla suçlanıyor.

Avrupa Parlamentosu, bu ayın ortasında Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesiyle ilgili yeni raporlar üzerine Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazarak bütün üye devletlerin hukukun üstünlüğünü sağlaması gerektiğini vurguladı.
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