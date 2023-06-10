Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk'te bir ayrılık daha /10 Haziran 2023 19:17

Habertürk'te bir ayrılık daha

Gazeteci ve Habertürk programcısı Serap Belet, çalıştığı kurumdan ayrıldı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre seçim sonrası siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı yorumlarıyla gündeme gelen ancak kanal tarafından yalanlanan Habertürk’te gazeteci ve programcı isimlerin ayrılığı sürüyor.

BİR AYRILIK DAHA

MedyaRadar’ın haberine göre, son olarak Kürşad Oğuz, Kübra Par ve Fatih Altaylı'nın ayrıldığını duyurduğu Habertürk'ten gazeteci ve HaberTürk programcısı Serap Belet de ayrıldı.

Ayrılık öncesi izne çıktığı ileri sürülen Serap Belet’in yeni adresi ise henüz bilinmiyor.
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