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CHP'den 5 işçinin hayatını kaybettiği MKE fabrikasına ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, bugün Ankara Elmadağ’da beş işçinin hayatını kaybettiği patlamanın yaşandığı MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nı ziyaretinin ardından; “Müdür Bey’in iddiası, eğitim sırasında bu olayın gerçekleştiği yönünde. Muhakkak en ince ayrıntısına kadar araştırılması gerekiyor. Biz konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Okan Konuralp ve Deniz Demir; bugün Ankara Elmadağ’da patlamanın meydana geldiği Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nı ziyaret etti. Köksal, ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Hepimiz çok üzgünüz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi ve beş vatan evladımızı kaybettik. Gerçekten geride gözü yaşlı anneler, kardeşler, evlatlar var. Ülke olarak yüreğimiz yandı. Ama bu konunun da muhakkak takipçisi olmak durumundayız. Bu patlama ile ilgili burada Genel Başkan Yardımcımız Hasan Efe Uyar ve bölge milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte Kaymakam’dan ve Genel Müdür’den bilgi almaya çalıştık. Patlamanın neden kaynaklandığı; bir ihmal bir kusur var mı, bununla ilgili bütün araştırmaların titizlikle yapılması gerektiğini belirttik.

CHP olarak bu olay ile ilgili en ufak bir kusur, ihmal, tedbirsizlik varsa bunun muhakkak araştırılması noktasında konunun takipçisi olacağız. Çünkü burada beş can yitirildi. Hiçbir şey gidenleri geri getirilmiyor. Ama en azından bu dünyadan göçüp giden işçilerle ilgili bu patlamanın meydana gelmesinde kusuru, ihmali olan birileri varsa da bunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP olarak konunun yakinen takipçisi olacağız. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok çok üzgünüz. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne söylesek boş. Giden canları geri getiremeyeceğiz. Ama sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Ne şekilde patlama meydana geldiyse, titizlikle araştırılıp, muhakkak kamuoyunun önüne sunulması gerekiyor. Olayda kasıt, ihmal veya kusur varsa bunun da muhakkak araştırılması, sebep olanlar varsa da cezalandırılması gerekiyor. Keza müdür beyin iddiası, eğitim sırasında bu olayın gerçekleştiği yönünde. Muhakkak en ince ayrıntısına kadar araştırılması gerekiyor. Biz konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”
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