Başarır ve Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı

NE OLMUŞTU?





TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.Komisyonun, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu, Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacağı bildirildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.