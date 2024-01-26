Bayern Münih, Sacha Boey transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı

2025 yılına kadar sarı kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon takımıyla 31 maçta yer alıp 2 gol kaydetti. Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, son zamanlarda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girmişti.





Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı... İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Boey'in, Bayern Münih ile transfer görüşmelerine başladığı bilgisi geldi.Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Sky'ın yayınladığı habere göre; Bayern Münih son dönemde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren başarılı defans oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile masaya oturdu.Galatasaray yönetiminin, genç oyuncu için istediği bonservis bedelinin 20 ila 25 milyon Euro aralığında olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun temsilcisi, transfer görüşmelerine katılmak üzere İstanbul'a geldi.İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma zemini oluştu. Galatasaray ve Bayern Münih'in el sıkışmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.Teknik Direktör Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada Boey ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ''Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim ama burada oluşacak şartlar kulübün geleceği için önemli bir rakam olursa bunu değerlendirecek olan yönetim kurulumuz. Öyle bir durum olursa oraya da takviye yapmamız gerekecek. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var''