Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde /18 Nisan 2024 00:55

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

Bayern Münih ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Arsenal'ı sahasında 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline adını yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile Arsenal rövanşta yarı final bileti için kozlarını paylaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Alman devi 1-0 kazandı.

2-2'nin rövanşını kazanmayan başaran Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğu kaybettikleri sezonda taraftarlarına Şampiyonlar Ligi yarı finalini hediye etti.

İki takım da ilk yarıda kontrolü oyunu tercih ederken Bayern 63. dakikada Kimmich'in kafa golüyle skoru 1-0 yapıp üstünlüğü eline aldı.

Geride kalan dakikalar Bayern Münih farkı attıracak pozisyonları bulurken başarılı olamadı. Arsenal ise hücumda etkisiz kalıp maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinini galibiyle karşılaşacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
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