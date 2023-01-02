Samanyolu Haber /Gündem / Baykal, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ne istedi? /02 Ocak 2023 15:34

Baykal, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ne istedi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, o görüşmenin içeriğine dair ilginç bir iddiada bulundu.

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Orhan Bursalı'nın haberine göre; ziyarette Deniz Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kızı Aslı Baykal'ı milletvekili yapmasını istedi.  Hatta Aslı Baykal'ın isminin listede en başlara yazılarak CHP'ye yönelik eleştirilerin önlenmesi de Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde değerlendirildi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile ilgili isteğinin ardından CHP yönetiminin, henüz bir karar vermediği de gelen bilgiler arasında.

Aslı Baykal, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. CHP'den istifa eden Aslı Baykal; AKP'ye katılacağı iddiaları ile gündeme geliyordu...

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." cevabını vermişti.


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