Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş seçim startını verdi: Başlıyoruz /02 Ocak 2023 15:07

Demirtaş seçim startını verdi: Başlıyoruz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajla seçim startını verdi: "Başlıyoruz."

SHABER3.COM

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sıklıkla hedef gösterilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yeni paylaşımlarda bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kaldığına dikkati çeken siyasetçi, "Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun. Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş seçim startını verdi: Başlıyoruz Sonraki Haber >>

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:30