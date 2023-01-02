Yandaş Yeni Şafak'tan Sinan Ateş iddiası: 'Para için yaptık'

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in (38) öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Ateş ve dayısının oğlu Selman Bozkurt, Ankara’da Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki bir binadan çıkarken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Ateş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.







Yenişafak'ın haberine göre soruşturma kapsamında bugüne kadar 3 kişi yakalandı. Gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyı itiraf ettiği ve “Para için yaptık” dediği öğrenildi. Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.





GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR



Habere göre tetikçi olduğu iddiasıyla sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan E.C.Ç.’nin olayla ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Olay yerindeki tüm kamera görüntüleri izlenirken, şüphelilerin HTS kayıtları da geriye dönük incelemeye alındı. Olayda azmettiricinin olup olmadığının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği vurgulandı. Öte yandan Sinan Ateş’in yakınları, kendilerinin de fazla bir şey bilmediğini ifade etti. Ateş'in yakınları “Acımız büyük. Devletimiz tüm imkanları ile olayı araştırıyor. Soruşturma bitince bir açıklama yapılacağını düşünüyoruz” dedi.





Diğer yandan haberde şüphelinin ifadesinde yer alan 'Para için yaptık' cümlesinin detayları yer almadı. Söz edilen paranın ne olduğu, ne parası olduğu gibi ilk akla gelen sorular cevapsız kaldı.









Türkiye gündemini sarsan olayla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, saldırı için tetikçi tutulduğunu belirtip "Kiralık katillere verilmiş bu görev" dedi.





"KİRALIK KATİLLERE VERİLMİŞ BU GÖREV"

Sinan Ateş'e yönelik saldırının uyuşturucu çetesine ihale edildiğini ve tetikçi tutulduğunu belirten Enginyurt, "Kim yaptırdıysa tetikçilikle bu işi ihale ettirmişler. Kiralık katillere verilmiş bu görev. Bu çok ahlaksızca namussuzca bir iştir. Bir Ülkü Ocakları Başkanı'nın bir torbacıya ihale edilmesi, öldürülmesi vicdansızlıktır. Devlet katilleri değil; katillerin arkasındakilerini bulmalı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili de konuşan Enginyurt, "Soylu, teröristlerin ayak numarasına kadar bilidiğine göre, Ankara'nın en korunaklı semtinde yaşanan bu cinayeti de çözmeli" dedi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEMEK ÜLKÜDAŞLIK BORCUDUR" Milliyetçi Hareket Partisi'nden neden bir açıklama gelmediği konusuna da değinen Enginyurt, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Bir baba olarak, iki çocuğu yetim kalan ülkücüye başsağlığı dilemek ülküdaşlık borcudur! Yiğit bir delikanlıydı. İyi bir inanç sahibiydi."



