Samanyolu Haber /Gündem / Zincir marketlere yeni yıl şoku: Şubelerin kapılarına kilit vuruldu /02 Ocak 2023 16:14

Zincir marketlere yeni yıl şoku: Şubelerin kapılarına kilit vuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 farklı zincir marketin toplam 9 şubesinin faaliyetleri, "etiket ihlali" yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu.

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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 3 farklı zincir marketin 9 şubesinde "etiket ihlali" yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekipler, İnegöl Belediyesi Encümen Meclisi kararıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bazı ürünlerin raftaki fiyatıyla kasada okutulan fiyatının farklı olduğu tespit edildi.

Daha önce aynı maddeden dolayı 3 kez uyarı cezası uygulandığı belirtilen marketlerin bu kez 3 gün süreyle faaliyetleri durduruldu.

İş yerleri, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.
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