Bayramda aileler birbirine girdi! Polisten gazlı müdahale

Cizre’de Kale mahallesinde husumetli iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.



Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



KADIN VE ÇOCUK KAVGANIN ARASINDA KALDI



Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kavganın ortasında kalan bir otomobildeki kadın ve çocuk, çevredekilerce olay yerinden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.