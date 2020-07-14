Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan Akbank'a 155 milyonluk ceza /14 Temmuz 2020 23:00

BDDK'dan Akbank'a 155 milyonluk ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Akbank'a 155 milyon 500 bin TL'lik bir ceza verildiği ifade edildi.

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Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede BDDK tarafından 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesildiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada "İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  tarafından; Covid-19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına  aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para  cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.''
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