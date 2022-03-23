Samanyolu Haber /Dünya / Belarus-Ukrayna sınırında yeni hareketlilik iddiası /23 Mart 2022 01:33

Belarus-Ukrayna sınırında yeni hareketlilik iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı sürerken, Belarus ordusunun da Ukrayna sınırına yığınak yapmaya başladığı ve söz konusu hareketliliğin uydu fotoğraflarına yansıdığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Rusya'nın müttefiki ve Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'un da savaşa dahil olup olmayacağı tedirginlikle iezlenmeye devam ediyor.

Son olarak Belarus ordusunun Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı ve bu hareketliliği uydu fotoğraflarına da yansıdığı iddia edildi.

'UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI' İDDİASI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 27 gündür devam ediyor. Uydu fotoğrafları Belarus-Ukrayna sınırında hareketlilik tespit ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Belarus’un sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etti.

Ukrayna İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise yaptığı açıklamada, "Belarus, diplomatlarını Ukrayna’dan çekti ve bu bizim için bir sinyal. Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor ve geçmeye çalışacak. Ancak ben yine de Lukaşenko’nun orduyu birebir çatışmalara sokacağını düşünmüyorum çünkü ordusu küçük. Belarus’un tüm askeri personeli 40 bin civarında” ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belarus-Ukrayna sınırında yeni hareketlilik iddiası Sonraki Haber >>

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:36:28