Belarus-Ukrayna sınırında yeni hareketlilik iddiası

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Rusya'nın müttefiki ve Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'un da savaşa dahil olup olmayacağı tedirginlikle iezlenmeye devam ediyor.





Son olarak Belarus ordusunun Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı ve bu hareketliliği uydu fotoğraflarına da yansıdığı iddia edildi.







'UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI' İDDİASI







Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 27 gündür devam ediyor. Uydu fotoğrafları Belarus-Ukrayna sınırında hareketlilik tespit ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Belarus’un sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etti.

Ukrayna İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi.İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise yaptığı açıklamada, "Belarus, diplomatlarını Ukrayna’dan çekti ve bu bizim için bir sinyal. Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor ve geçmeye çalışacak. Ancak ben yine de Lukaşenko’nun orduyu birebir çatışmalara sokacağını düşünmüyorum çünkü ordusu küçük. Belarus’un tüm askeri personeli 40 bin civarında” ifadeleri kullanıldı.