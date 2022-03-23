"Konuşmazsa açıklayacağım"

Furkan Vakfı üyelerine uygulanan polis şiddeti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Söz konusu olaya tepki gösteren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli gibi bu müdahaleyi destekleyip desteklemediğini sordu. Davutoğlu, "Bu tablo sizin içinize sindi mi? Yarınki grup toplantınızı sadece bu perspektifle dinleyeceğim ve ona göre perşembe günü kamuoyumuza önemli açıklamalarda ve çağrılarda bulunacağım." ifadelerini kullandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adana’da yaşanan polis şiddetini destekleyen ifadeleri üzerine açıklamada bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adana’da yaşanan polis şiddetini destekleyen ifadeleri üzerine açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü Adana’dan, ülkemizin her bir yanına yayılan görüntüler, kamu vicdanında derin yaralar açtı. Sokak ortasında coplanan çocuklar, kadınlar, yükselen feryatlar ve 21. Yüzyıl Türkiye’sine yakışmayan bir tablo.





"HEM HUKUK DEVLETİNE, HEM MANEVİ DEĞERLERİMİZE AYKIRI"





"BASKI ALTINA ALINMASI MUHTEMEL İNSANLARIN DA HUKUKUNU KORUYORUZ"





Bugün onların hukukunu savunurken sadece onların değil, benzer argümanlarla ileride baskı altına alınması muhtemel insanların da hukukunu koruyoruz. Eğer şerefli Türk polisinin hukukunu koruyacak iseniz, her şeyden önce İçişleri Bakanı’nın yayınladığı yönetmelikle polislerimizin, emniyet görevlilerimizin 3-4 yılda bir yer değiştirmesini öngören yönetmeliğe karşı çıkardınız.

"PERŞEMBE GÜNÜ KAMUOYUNA AÇIKLAMA VE ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM"





2 gün daha bekleyeceğim ve Sayın Erdoğan 2 gündür sessiz. Eğer başka bir ülkede bu yaşanmış olsaydı ya da muhalefetten bir belediyenin zabıta memuru herhangi bir başörtülüye herhangi bir söz söylemiş olsaydı herhalde yeri göğü inletirdi. Sayın Erdoğan, sizden Sayın Bahçeli ile aynı minvalde düşünüp düşünmediğiniz konusunda net bir açıklama bekliyoruz. Bu tablo doğru mudur? Bu tablo meşru mudur? Bu tablo sizin içinize sindi mi? Yarınki grup toplantınızı sadece bu perspektifle dinleyeceğim ve ona göre perşembe günü kamuoyumuza önemli açıklamalarda ve çağrılarda bulunacağım.





Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından Adana'da Furkan vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine ilişkin görüntüler eşliğinde yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:MHP lideri Devlet Bahçeli’nin parti grup toplantısında yaptığı konuşmada olayları doğru ve meşru gördüğünü söylediğini ifade eden Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, size hatırlatmak isterim. Demokratik hukuk devletinde yaptırım, şerefli Türk yargısı tarafından uygulanır. Şerefli Türk polisi, ortada bir suç varsa dahi suçluyu alır ve yargıya teslim eder. Ortaya çıkan tablo, muhataplarının görüşleri ne olursa olsun hem demokratik hukuk devletine hem toplumumuzun derin tarihi arka plana dayanan manevi değerlerine aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.Davutoğlu, “Furkan Vakfı yetkilileri vaktinde bizim aleyhimize de ağır ithamlarda, eleştirilerde bulundular" diyerek şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması için iki gün bekleyeceğini, 24 Mart Perşembe günü önemli açıklamalarda bulunacağını kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:Diğer yandan AK Parti’nin 23 Mart Çarşamba günü (yarın) yapılması planlanan grup toplantısı iptal edildi. İptale ilişkin bir gerekçe açıklanmadı.