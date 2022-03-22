Sırbistan'dan yeni NATO açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Voyvodina Özerk Bölgesi'ne bağlı Kikinda kentinde düzenlenen mitingde konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin NATO’ya üye olmayacağını çünkü NATO’nun 1999’da ülkede düzenlediği bombardımanda ölen çocukları unutmadıklarını söyledi. Voyvodina Özerk Bölgesi'ne bağlı Kikinda kentinde düzenlenen mitingde konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkesinin NATO’ya üye olmayacağını çünkü NATO’nun 1999’da ülkede düzenlediği bombardımanda ölen çocukları unutmadıklarını söyledi.





Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, ülkesinde düzenlediği seçim mitinglerine devam ediyor.





Sırp lider, “Sırbistan’ın NATO’ya katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz özgür ve askeri olarak tarafsız bir ülke. Topraklarımızı kendimiz savunacağız” dedi.





Vucic, 2017'den beri Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Anayasa uyarınca son dönemi olacak ikinci bir dönem için yeniden seçilmek istiyor.





Kikinda'da halka hitap eden Vucic, affetmek ve unutmamakla yükümlü olduklarını ve 1999 yılında ölen çocukları unutamayacaklarını ifade ederek, NATO üyeliği fikrini kesin bir dille reddetti.Daha önce, Sırbistan'ın NATO'nun askeri kanadına katılmayacağını, bunun yerine topraklarını ve hava sahasını kendisinin savunacağını belirten Vucic, çocukları ve gelecek nesilleri korumak için yeterli askerleri olduğunu söyledi.