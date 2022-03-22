Samanyolu Haber /Gündem / AKP binasına taşlı saldırı /22 Mart 2022 23:46

AKP binasına taşlı saldırı

AKP'nin Hakkari Yüksekova'daki ilçe binasına taşlı saldırıda bulunulduğu bildirildi. Saldırıda partinin tabelası ve binanın camları kırıldı.

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AKP'nin Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki binasına saldırı düzenlendi. Taşlı saldırıda bina hasar görürken, binaya asılı bulunan parti logosunun da kırıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yüksekova'da, İpek Yolu Caddesi'ndeki AKP binasına taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda partinin tabelası ve binanın camları kırıldı.

Olayın ardından bugün AKP Yüksekova İlçe Başkanlığında bir araya gelen partililer, saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadılar. Partililer adına konuşma yapan Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı Rüştü Zeydan, “Herkesi akliselim davranmaya davet ediyoruz. Burada yaşanan huzur ikliminin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kimse bizi bu ortama, bu çukura çekemeyecek. Asla da müsaade de etmeyeceğiz. Biz nevruzların önceki hallerini de sonraki hallerini çok iyi biliyoruz. Bu bayramı bayram olarak, kardeşlik olarak yaşanmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu huzur ortamını bize yaşatan bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bize yol belirlemek isteyenlere şunu demek istiyorum, bizim yolumuz Türkiye Cumhuriyet yoludur. Yönümüz Cumhurbaşkanımızın yönüdür. Bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.

AKP İlçe Başkanı Fatih Arslan ise ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunanlara teşekkür ederek, “Bizim memlekette kaç senedir huzur iklimi var. Onlarda bu huzur ortamına yönelik saldırı düzenlediler. Bu huzur ortamını bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bize ve dava arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı nefretle kınadığımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.
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