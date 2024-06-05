Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeler Birliği seçiminde ortalık karıştı /05 Haziran 2024 14:50

Belediyeler Birliği seçiminde ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına kürsüden tepki gösteren Ahmet Türk'e bazı belediye başkanları tepki gösterdi.

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Türkiye Belediyeler Birliği’nde bugün başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına kürsüden tepki gösteren Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e tepki gösterildi.

Ahmet Türk, yaptığı konuşmada, "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk’e belediye başkanları Ahmet Türk’e “Biz kınamıyoruz” diye tepki gösterdi.

Bu anlarda salonda sesler yükseldi.
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