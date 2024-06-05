Özel'den Dervişoğlu'na telefon: Mutabakata varıldı

BirGün'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile telefonda görüştü.



Özel görüşmede Dervişoğlu'na Türkiye Belediyeler Birliği’nde İYİ Parti’nin de temsil edilmesi için teklifini sundu.



CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti’ye 1 encümen üyeliği teklif etti.



Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu mutabakata varırken, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 14 encümenden birisi olacak.



EKREM İMAMOĞLU'NUN BAŞKAN OLMASI BEKLENİYOR



Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde delege sayısında çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin başkan adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.



İmamoğlu'nun seçmlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması bekleniyor.



Seçim sonucunda CHP'nin 8, AKP'nin 3 encümen üyeliği olacak.



Sadece 2 delegesi bulunan İYİ Parti’nin, mevzuata göre encümen hakkı bulunmamasına karşın CHP'nin teklifiyle 1 encümen üyesi olacak.



Özgür Özel ve Dervişoğlu, daha önce de seçimler konusunda konuşmuş ve İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi karşılığında 1 encümen üyeliği verilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.



2 delegesi olan İYİ Parti’nin mevzuata göre encümen hakkı bulunmuyor.



Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre CHP'liler, Özel ile Dervişoğlu arasındaki telefon görüşmesinin İYİ Parti Grup toplantısından önce olduğunu söyledi.



DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E SERT SÖZLER



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya tepki gösteren Dervişoğlu, "Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak, maymunların hareket stratejisidir" dedi.



CHP lideri Özel'in açıklamalarını da hedef alan Dervişoğlu, "Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise, bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. TBMM’de siyasette yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabi" diye konuştu.