Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan-Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi: Sık sık konuşuyorlardı /05 Haziran 2024 15:59

Erdoğan-Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi: Sık sık konuşuyorlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacağı görüşme görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi. Görüşmeye ilişkin konuşan İYİ Parti kaynakları, "Sık sık telefonda konuşuyorlardı, davet Erdoğan’dan geldi" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini değerlendiren Akşener'e yakın isimler, görüşmeyi Fahrettin Altun'un duyurmasını "Verilen önemin göstergesi" olarak yorumladı.

GÖRÜŞME PARTİ YÖNETİCİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; İYİ Parti yöneticilerinin önemli bir kısmı, randevudan haberdar olmadıklarını, medyadan duyduklarını ve şaşırdıklarını ifade etti.

Görüşmeden haberdar olan Akşener’e yakın isimler ise Akşener’in Türkiye’nin en güçlü kadın siyasi figürü olduğunu; Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin normal olduğunu söyledi.

"İYİ PARTİ’Yİ TEMSİLEN DEĞİL, BİREY OLARAK GİDECEK"

Kaynaklar, Akşener’in bu görüşmede İYİ Parti’yi temsil etmeyeceğini, bir birey ve deneyimli bir siyasetçi olarak külliyeye gideceğini ifade etti.

Görüşmenin duyurusunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Akşener’e yakın kaynaklar, “Altun’un duyurması, bu görüşmeye verilen önemin göstergesi” yorumunu yaptı.

"DAVET ERDOĞAN'DAN GELDİ"

Gazete Pencere'nin Sözcü TV'den aktardığına göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşmesini değerlendiren Akşener'e yakın isimler, "ikilinin seçimlerden sonra sık sık telefonda konuştuğunu" ileri sürdü. İddiaya göre, görüşme daveti de Erdoğan'dan geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan-Akşener görüşmesi kulisleri hareketlendirdi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:28