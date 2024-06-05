İBB’ye 'meydanı meydan olarak kullandın' cezası

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çemberlitaş Meydanı’nın içerisinde kalan kendisine ait 24 metrekarelik parselin, İBB tarafından “meydan” olarak kullanılarak işgal edildiği iddiasıyla ecrimisil yani haksız işgal tazminatı talep etti.



Uzun yıllardır halkın kullandığı meydan için İBB yönetiminin CHP’ye geçtiği 2019 yılının aralık ayından 2023 yılının temmuz ayına kadar geçen süreye ilişkin 13 bin liralık ecrimisil ihbarnamesi gönderildi.



İBB; işgal edildiği öne sürülen alanın toplumun kullanımına açık meydan olduğu gerekçesiyle ecrimisilin iptali için dava açtı. Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi de İBB’yi haklı buldu. Ecrimisil işlemini, itiraz yolu kapalı olarak kesin şekilde iptal etti.



“MEYDAN TOPLUMUN KULLANIMINA AÇIK”



30 Nisan 2024 tarihli mahkeme kararında Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na atıf yapılarak meydan, yol, park gibi belde sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunmanın, bunlardan halkın eşit düzenli ve sağlıklı şekilde yararlanmalarını sağlamanın belediyenin görevleri arasında bulunduğu anlatıldı.



Söz konusu taşınmazın “Çemberlitaş Meydanı” olarak kullanıldığı için İBB’ye ecrimisil gönderildiği ancak söz konusu yerin toplumun müşterek ihtiyaçlarına yönelik kullanıldığı belirtildi.



Taşınmazın, gördüğü kamu hizmeti nedeniyle meydan yapılmak suretiyle kullanıldığı, meydandan sadece belediyenin yararlandığına ilişkin bir tespitin de bulunmadığı, meydanın tüm toplumun kullanımına açık olduğu vurgulandı.



Bu durumun belediyenin işgalci addedilerek adına ecrimisil tahakkuk ettirilmesine gerekçe olamayacağı sonucuna varan mahkeme ecrimisil ihbarnamesinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi.