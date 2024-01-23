Belediyenin sporcu kafilesine sızıp yurtdışına kaçmışlar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nin 2020 yılında karıştığı gri pasaport skandalının bir benzerinin de Şanlıurfa’nın AKP'li Eyyubiye Belediyesi’nde yaşandığı ortaya çıktı. “Satranç Köprüsü” projesi kapsamında Sırbistan’da düzenlenecek turnuvaya katılacak sporcuların yanı sıra ilgisiz kişilere gri pasaport düzenlendiğine yönelik iddialar İçişleri Bakanlığının raporlarına yansıdı.





T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Bakanlık, Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve 9 belediye personeli hakkında soruşturma başlattı. Belediye yetkilileri, iddialarla ilgili yetkililer hakkında dava açıldığını doğrularken, davanın kapandığı bilgisini paylaştı.





Soruşturma izni verildi, dosya Danıştay’a taşındı

Valiliğin, belediyenin talebi doğrultusunda hazırladığı gri pasaportla yurtdışına çıkan kafileden bazılarının Türkiye’ye dönmemesi üzerine Belediye Başkanı Mehmet Kuş dahil olmak üzere toplam 10 belediye personeli hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istendi. Bakanlığın soruşturma izni vermesi üzerine dosya Danıştay’a taşındı. Başkan Mehmet Kuş ve belediye personelinin itirazını değerlendiren Danıştay, itirazın reddedilmesine ve ilgililer hakkında soruşturma açılması gerektiğine karar verdi.





Şanlıurfa’da ikamet etmeyenler kayıt yapılmış

Danıştay kararında Eyyubiye’de faaliyet göstermeyen, Şanlıurfa merkezli olup kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunmayan Şanlıurfa Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine pek çoğu Şanlıurfa il sınırları dışında ikamet eden kişilerin usulsüz olarak üye kayıtlarının yapıldığı vurgulandı. Kararda, “Satranç Köprüsü” adlı proje kapsamında 4 Kasım 2020 ile 11 Kasım 2020 tarihleri arasında dernekten 60 kişinin, Eyyubiye Belediyesinden de bir kişi olmak üzere toplam 61 kişinin etkinlik takviminde yer alan Sırbistan’daki turnuvalara katılımı için 21 Ekim 2020 tarihli protokolünün usulsüz şekilde imzalandığı da belirtildi.





Bu nedenle Başkan Mehmet Muş’un sorumluluğunun bulunduğu ifade edilirken, Belediye Başkan Yardımcısı ile bazı Belediye Meclis üyeleri de araştırma, inceleme yapmadan yurt dışı görevlendirmelerinin uygun olduğu yönünde olumlu rapor düzenlemekle suçlandı. Belediye yetkilileri ise, soruşturma sonucunda ilgililer hakkında dava açıldığını doğrularken, dava sonucunda sorumluların beraat ettiğini ve dosyanın kapandığını söyledi.