Samanyolu Haber /Dünya / Amazon'a 32 milyon avro ceza kesildi /23 Ocak 2024 16:44

Amazon'a 32 milyon avro ceza kesildi

Fransa'da, çalışanların "aşırı müdahaleci bir şekilde izlenmesi" gerekçesiyle Amazon'a 32 milyon avro para cezası verildi.

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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL) yapılan açıklamada, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına yol açan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, komisyonun, çalışan faaliyetlerini ve performansını izlemek üzere "aşırı müdahaleci" olarak nitelendirdiği söz konusu sistemi kurduğu için Amazon.com Inc. şirketine 32 milyon avro para cezası verdiği aktarılarak, şirketin çalışan faaliyetlerini ve performansını takip eden tarayıcı sisteminin "hem kapsamlı hem de kalıcı olmaları açısından uygulandıkları ölçek nedeniyle" geleneksel izleme yöntemlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Komisyonun, sistem tarafından toplanan tüm veri ve çalışanlar için üretilen istatistiklerin 31 gün boyunca saklanmasını da "aşırı" bulduğu ifade edilen açıklamada, Amazon'da çalışanların ve ziyaretçilerin depolardaki video gözetimi hakkında yeterince bilgilendirilmediği kaydedildi.

Amazon'un Fransa'daki depolarında kullanılan söz konusu sistem, çalışanların belirli iş adımları arasındaki kesintilerinin ne kadar uzun olduğunu kaydetmek için bir tarayıcı kullanıyor.

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