'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

SAMANYOLUHABER- Üsküdar Kaymakamlığı, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediğine dair sosyal medya hesabında paylaştığı görüntü üzerine soruşturma başlattı.





İstanbul Çengelköy'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen restoranın sahibi başta olmak üzere Çolak ve iki arkadaşına toplam 13 bin 876 TL idari para cezası kesildi.





Covid-19 karantinasının devam ettiği bir dönemde Tanju Çolak'a ait bir görüntü sosyal medyada infiale yol açtı.





Görüntülerde arkadaşları ile aynı masada oturan Çolak, masaya servis edilen "kaz tandır" yemeğini işaret ederek, "İki dünya savaşı, dört dünya kupası finali gördüm. Ben böyle kaz görmedim." diyor.



