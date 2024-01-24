'Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor'

Kulübe yakın bir kaynak, İttihad'ın Fransız oyuncuya, kendisini Suudi Profesyonel Ligi'ndeki bir başka kulübe kiralamayı teklif ettiğini ancak Benzema'nın bu öneriyi reddettiğini dile getirdi.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynak, 36 yaşındaki Bezema'nın, kulüp yönetimi ve Teknik Direktör Marcelo Gallardo ile "hoş olmayan" bir toplantı yaptığını da aktardı.



Habere göre, Benzema'nın toplantıda, "Ittihad'daki mevcut baskı nedeniyle elinden gelenin en iyisini yapamadığını hissettiğini söylediği" ifade edildi.



Forvet oyuncunun yakın çevresi ise iddialara yanıt vermedi.



Geçen yıl Suudi liginin en yüksek profilli transferlerinden biri olan Benzema, sezon ortası tatilinin ardından kulübe 17 gün geç dönmüştü.



Aynı kaynağa göre Benzema o zamandan beri Cidde'de tek başına antrenman yapıyor ve Dubai'de hazırlık kampında olan takım arkadaşlarına katılmasına da "disiplin nedenleriyle" izin verilmiyor.