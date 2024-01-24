Yemen’deki siyasi cinayetleri hangi ülke finanse ediyor?

Yemen'de öldürülenlerin önemli bir kısmı Islah’ın üyeleri





ABD’li özel güvenlik şirketi suçlamaların odak noktasında





Yemen’deki iç savaş





Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Yemen’de özellikle Müslüman Kardeşler örgütüne yönelik siyasi cinayetleri finanse ettiği iddia edildi.BBC’nin Arapça servisinin araştırmasına göre, ABD’li paralı askerler tarafından Yemen’deki BAE’li subaylara terörle mücadele eğitimi verildiği ve bu subayların Yemen’de daha düşük profilde çalışan yerel halktan kişileri kullanarak siyasi suikastlar işlediği ileri sürüldü.Aynı araştırmada, ABD’li paralı askerlerin güney Yemen'deki El-Kaide ve IŞİD gibi cihatçı grupları ortadan kaldırma hedefine rağmen BAE'nin aslında eski El Kaide üyelerini bir güvenlik gücü olarak görevlendirmeye devam ettiği ve Husi isyancı hareket ve diğer silahlı gruplarla savaşırken, bu ülkede çatışma için yeni bir saha da yaratıldığı iddia edildi.BAE hükümeti, terörle ilgisi bulunmayanların suikasta kurban gitmesiyle ilgili sorumluluğu olduğunu iddia eden araştırmayı yalanladı.Ortadoğu’nun en fakir ülkesi Yemen'de son üç yılda savaşta ölenlerin dışında 100'den fazla kişinin suikaste kurban gittiği tahmin ediliyor.BBC Arapça servisinin Yemen kökenli gazetecisi Nawal al-Maghafi, BAE’nin Yemen'deki siyasi düşmanlarına yönelik suikastlar düzenlemek için paralı askerler kiraladığı ve cinayetlerin 2015 yılında Amerikalı paralı askerler tarafından başlatıldığını iddia etti.BBC Arapça servisinin muhabiri, Yemen’e yaptığı ziyaretler sırasında merkezi hükümetin kontrolündeki güney bölgelerinde, terör gruplarıyla bağlantısı olmayan Yemen vatandaşlarının gizemli cinayetlere hedef olmasına tanık olduğunu aktardı.Yemenli gazeteci, öldürülenlerin önemli bir kısmının BAE’de yasaklanan Müslüman Kardeşler’in Yemen’deki bir kolu olan Islah’ın üyeleri olduğunu bildirdi.Yine aynı haberde BAE'nin Yemen'deki insan hakları ihlallerini araştıran ve sürekli ölüm tehdidi alan insan hakları savunucusu hukukçu Huda al-Sarari'nin oğlunun, 2019 yılında cinayete kurban gittiği hatırlatıldı.BBC muhabiri araştırmaları sonucu 2015’te Yemen’de BAE adına faaliyet gösteren ABD’li güvenlik şirketi “Spear Operations Group’un izini sürdüğünü ve burada BAE adına Yemen’de siyasi cinayetleri örgütlemek için işe alınan eski bir ABD donanması askeri olan Isaac Gilmore ile temas kurduğunu anlattı.BBC araştırmasına göre, Yemen’de 2015 ila 2018 yılları arasında 160 suikast gerçekleşti.Araştırmada, ABD’li güvenlik şirketi Spear’in bütün bu cinayetlerin arkasında olduğu iddia edildi.Yemen’de 2014’de başlayan çatışma, merkezi hükümetin, ülkenin kuzeyinde kontrolü yıllar geçtikçe Husilere kaptırmasına yol açtı.2015 yılında ABD ve İngiltere, Suudi Arabistan liderliği ile BAE'nin kilit ortak olduğu, çoğunluğu Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyona karşı mücadele için destek verdi.Koalisyon, sürgündeki Yemen hükümetini yeniden görevlendirmek ve terörle mücadele amacıyla Yemen'i işgal etti.BAE'ye güneydeki güvenliğin sorumluluğu verilirken, bu ülke ABD'nin bölgedeki terörle mücadeledeki kilit müttefiki haline geldi.El Kaide uzun süredir Yemen’in güneyinde varlığını sürdürürken, bazı toprakların kontrolünü ele geçirdi.Yemen’deki iç savaş ülkenin uluslararası alanda tanınan hükümetinin kalıcı olarak işbaşında görev yapması önünde en büyük engel olurken, bu durum şu sıralar Kızıldeniz’de ticari gemilere saldıran ve ABD tarafından yeniden "küresel terörist grubu” olarak ilan edilmesi beklenen İran destekli Husileri de cesaretlendiren unsurların başında geliyor.