Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'ya iltica başvurularında Türk vatandaşları kaçıncı sırada? /24 Ocak 2024 08:36

Fransa'ya iltica başvurularında Türk vatandaşları kaçıncı sırada?

Fransa Mültecileri ve Vatansız Kişileri Koruma Ofisi'nin (OFPRA) raporuna göre, 2023 yılında ülkeye iltica başvurularında Afgan ve Bangladeş vatandaşlarından sonra Türk vatandaşları üçüncü sırada yer aldı.

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OFPRA verilerine göre 2023’te sığınma başvurusu yapanların sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 9 artarak, 142 bin 500’e çıktı.

Bu artış, AB ülkelerinin geneli dikkate alındığında ortalamanın önemli ölçüde altında kalıyor.

Yıllık rapora göre, üst üste 6 yılda yine Afgan vatandaşları 17 bin 500 başvuru ile sığınma talebinde bulunanlar listesinde ilk sırada.

Bangladeş vatandaşları 8 bin 600 ve Türk vatandaşları 8 bin 500 başvuruyla bir sıralama ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşları 8 bin, Gine vatandaşları ise listede dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

OFPRA’ya göre, başvuruları kabul oranı 2023’te bir önceki yıla oranla 4 puan artarak yüzde 33’e çıktı. Geçen yıl 64 bin 900 kişinin sığınmacı başvurusu kabul edildi.

Başvuruları değerlendirme süresi ise 2023’te 2022’ye oranla ortalama 5,2 aydan, ortalama 4,2 aya düştü.

Sığınma başvurusuyla ilgili işlemlerin hızlandırılması, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl öncelik konusu ilan edilmişti.

Bakanlık işlemleri hızlandırırken, başvurusu reddedilenlerin de vakit geçirmeden sınır dışı edilmeleri içtin çalışıyor.

Fransa’da geçen yıl aşırı sağ partilerin desteğiyle geçen yıl sonu kabul edilen yasa, kaçak göçmenlerle mücadelede önlemlerin artırılmasını öngörüyor.

Bu yasa sivil toplum örgütlerinin sert tepkisini çekerken, iktidar partisi içinde de ciddi bir “çatlağa” yol açmıştı.
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