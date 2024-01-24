'Kıyamet Günü Saati' yeniden ayarlandı

'Kıyamet Günü Saati'ni gece yarısına biraz daha yaklaştıran atom bilimcileri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın 'nükleer tehditlerini', yine nükleer silahı olan İsrail'in Hasam ile savaşını ve gittikçe kötüleşen iklim değişikliğini 'küresel felaket riskini' artıran faktörler olarak sıraladı.
Bulletin of the Atomic Scientists, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da saati gece yarısına 90 saniye kala, yani 'teorik yok oluş noktasına' ayarladı.
Bilim insanları saati belirlerken Dünya ve insanlara yönelik "varoluşsal" riskleri temel aldı.
Bunlar nükleer tehdit, iklim değişikliği, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi yıkıcı gelişmeler.
Bulletin of the Atomic Scientists Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson, "Dünyanın dört bir yanındaki sıcak çatışma noktaları nükleer tırmanma tehdidi taşıyor, iklim değişikliği halihazırda ölüm ve yıkıma neden oluyor ve yapay zeka ile biyolojik araştırmalar gibi yıkıcı teknolojiler güvenlikten daha hızlı ilerliyor" diyor.
Chicago merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş, 'insanoğlunun dünyayı yok etmeye ne kadar yakın olduğu' konusunda kamuoyunu uyarmak için 1947 yılında bu saati oluşturdu.
Rusya'nın yaklaşık iki yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesi, Batı ile yaşanan gerilimi Soğuk Savaş'tan bu yana en tehlikeli düzeye çıkarmış durumda.
Rachel Bronson, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına kalıcı bir son vermesinin uzak göründüğünü ve Moskova'nın nükleer silaha başvurmasının ciddi bir olasılık olmaya devam ettiğini söylüyor.
"Nükleer bir devlet olarak İsrail'in eylemleri Kıyamet Saati tartışmasıyla açıkça bağlantılı" diyen Branson, "Özellikle de çatışmanın bölgede daha geniş çaplı bir konvansiyonel savaşa dönüşmesi ve daha fazla nükleer gücü ya da nükleere yakın gücü içine çekmesinden endişe ediliyor" diyor.
Saat ilk oluşturulduğunda en büyük tehlike nükleer silahlardan kaynaklanıyordu. İklim değişikliği ilk kez 2007 yılında bir faktör olarak değerlendirildi.
Bulletin of the Atomic Scientists 1945 yılında aralarında Albert Einstein ve J. Robert Oppenheimer'ın da bulunduğu bilim insanları tarafından kuruldu.