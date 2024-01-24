Samanyolu Haber /Spor / Filistin ve Suriye son 16'ya yükseldi /24 Ocak 2024 08:44

Filistin ve Suriye son 16'ya yükseldi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda mücadele eden Suriye, Hindistan'ı 1-0 yenerek adını ilk kez son 16 turuna yazdırdı.

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Filistin futbol takımı yine tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda eleme aşamasına yükseldi.

Her iki takım da grup aşamasını üçüncü sırada bitiren iki takım olarak son 16. turdaki yerlerini garantiledi.

Oday Dabbagh C Grubunda Hong Kong'u 3-0 yenen Filistin takımının iki golünü atarken, Omar Khrbin de B Grubunda Hindistan'ı 1-0 yenen Suriye'nin tek golünü attı.

Filistin takımı daha önceki iki denemesinde ilk turda elenmişti.

Suriye ise en son 2019'da olmak üzere daha önceki altı denemesinde turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.
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