Filistin ve Suriye son 16'ya yükseldi

Filistin futbol takımı yine tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda eleme aşamasına yükseldi.



Her iki takım da grup aşamasını üçüncü sırada bitiren iki takım olarak son 16. turdaki yerlerini garantiledi.



Oday Dabbagh C Grubunda Hong Kong'u 3-0 yenen Filistin takımının iki golünü atarken, Omar Khrbin de B Grubunda Hindistan'ı 1-0 yenen Suriye'nin tek golünü attı.



Filistin takımı daha önceki iki denemesinde ilk turda elenmişti.



Suriye ise en son 2019'da olmak üzere daha önceki altı denemesinde turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.