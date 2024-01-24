Samanyolu Haber /Dünya / Trump bir eyalette daha kazandı, rakibesi takipte /24 Ocak 2024 08:51

Trump bir eyalette daha kazandı, rakibesi takipte

Cumhuriyetçi Parti’de başkan adaylığı için yapılan ikinci ön seçimi de eski Başkan Donald Trump kazandı. Rakibi Nikki Haley yarışa devam mesajı verdi.

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Trump seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada Haley’nin çok kötü bir gece geçirdiğini belirtti ve “sahtekar” olarak niteledi.

Trump, “Kazanmış gibi konuşuyor ama kazanmadı” dedi.

Haley de seçimlerin netleşmesinin ardından destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada yarışın bitmekten uzak olduğunu belirtti ve “Savaşçıyım ve kavgacıyım. Donald Trump’ın karşısında kalan tek biziz” ifadelerini kullandı.

Haley, Trump’ı kendisiyle tartışma programında karşı karşıya gelmeye de çağırdı.

Sonuçların bazı Cumhuriyetçiler’in Haley’e yarıştan çekilmesi yönünde çağrılarını arttırması bekleniyor.

Bununla birlikte seçim sonuçlarından önce de Haley’nin seçim kampanyasından yapılan açıklamada Mart ayının ilk günlerinde yapılacak Süper Salı’ya kadar yarışta kalınacağı mesajı verildi.

Süper Salı’da birkaç eyalette birden ön seçim yapılıyor.

Bundan sonra en önemli ön seçim 24 Şubat’ta Güney Carolina’da yapılacak ön seçim.

Haley, Güney Carolina’da iki dönem valilik yapmış bir isim.

Buna rağmen anketlerde Trump’ın oldukça gerisinde görünüyor ve eyaletin önde gelen siyasetçileri de Trump’a desteklerini açıklamış durumdalar.

Iowa'daki ilk ön seçimin ardından Florida Valisi Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy ve Asa Hutchinson yarıştan çekilmişti.

DeSantis ve Ramaswamy Trump'a desteklerini açıklarken, Hutchinson Haley'e destek vermişti.
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