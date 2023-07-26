Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG'ye geldi /26 Temmuz 2023 08:22

Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG'ye geldi

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geldi. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bu gece itibarıyla oto gaza 24 kuruş zam geldi.

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Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, dün ise benzine 2 lira birden zam geldi. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bir zam da otogaza yapıldı.

OTOGAZ 14 LİRAYI AŞTI

Bu gece itibarıyla itibaren oto gazın litre fiyatı 24 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 14 lira 22 kuruşa, Ankara'da 14 lira 14 kuruşa, İzmir'de 13 lira 86 kuruşa çıktı.

SON 2 AYDA BENZİNE YÜZDE 70, MOTORİNE YÜZDE 75 ZAM GELDİ

Seçim döneminden bu yana akaryakıt fiyatları neredeyse 2 kat arttı. 2 ay önce 20 liradan satılan benzin bugün 36 lirayı, 19 liradan satılan motorin ise 34 lirayı aştı. Bu süreçte bezinin fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 arttı.
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