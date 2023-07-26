Benzin ve motorinden sonra bir zam da LPG'ye geldi





Bu gece itibarıyla itibaren oto gazın litre fiyatı 24 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 14 lira 22 kuruşa, Ankara'da 14 lira 14 kuruşa, İzmir'de 13 lira 86 kuruşa çıktı.

SON 2 AYDA BENZİNE YÜZDE 70, MOTORİNE YÜZDE 75 ZAM GELDİ





Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, dün ise benzine 2 lira birden zam geldi. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bir zam da otogaza yapıldı.Seçim döneminden bu yana akaryakıt fiyatları neredeyse 2 kat arttı. 2 ay önce 20 liradan satılan benzin bugün 36 lirayı, 19 liradan satılan motorin ise 34 lirayı aştı. Bu süreçte bezinin fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 arttı.