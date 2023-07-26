Twitter'a bir rakip de TikTok'tan

Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp "X" harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, TikTok uygulaması özelliklerini güncelledi.



BBC’de yer alan habere göre, TikTok, kullanıcılarına fotoğraf ve videonun yanı sıra Twitter gibi metin paylaşım imkanı da sağlamaya başladı.



Kullanıcılar ayrıca gönderilere ses, konum ve düetler ile cevap verme imkanı bulacak.



TikTok'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni özellikler sayesinde metin gönderileri herhangi bir video veya fotoğraf gönderisi kadar etkileşim alacak ve dinamik kalacak" denildi.



Açıklamada, kullanıcılara "kendilerini ifade etmenin başka bir yolunun" sunulduğu vurgulandı.



Bu ayın başında TikTok, tıpkı Spotify ve Apple Music uygulamaları gibi müzik akışı hizmeti de başlatmıştı.



MUSK, TWİTTER’IN LOGOSUNU DEĞİŞTİRMİŞTİ



Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.



Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı. ???????



SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.