Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağının tuvaletinde intihar etti /26 Temmuz 2023 08:08

THY uçağının tuvaletinde intihar etti

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Marakeş seferini yapan uçakta bir yolcu tuvalette intihar etti.

SHABER3.COM

THY’nin İstanbul-Marakeş seferini yapan TK 619 sefer sayılı Boeing yolcu uçağında bir yolcu tuvalette intihar etti. Tuvaletin uzun süre kapalı olmasından şüphelenen kabin ekibi yolcuyu çıkardı. Yolcuya ilk müdahale kabin ekibi ile uçakta bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Uçak, acil durum nedeniyle Cezayir’e divert etti. İnen uçağa gelen sağlık ekipleri yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

THY DEN AÇIKLAMA

THY’den yapılan açıklamada "İstanbul-Marakeş seferini yapan TK619 sefer sayılı uçakta, bir yolcumuz tuvalette intihar girişiminde bulunmuştur. Tuvaletin uzun süre kapalı kalmasından şüphelenen kabin ekibinin dikkati sonucu fark edilerek tuvaletten çıkarılan yolcuya önce kabin ekibimiz, ardından uçakta seyahat eden doktor bir yolcumuz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Uçak Cezayir’e divert etmiştir. İniş sonrası sağlık ekiplerince uçak içerisinde müdahale edilen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Olaydan büyük üzüntü duyan Türk Hava Yolları ailesi olarak kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY uçağının tuvaletinde intihar etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:25