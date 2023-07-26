THY uçağının tuvaletinde intihar etti

THY DEN AÇIKLAMA
THY’den yapılan açıklamada "İstanbul-Marakeş seferini yapan TK619 sefer sayılı uçakta, bir yolcumuz tuvalette intihar girişiminde bulunmuştur. Tuvaletin uzun süre kapalı kalmasından şüphelenen kabin ekibinin dikkati sonucu fark edilerek tuvaletten çıkarılan yolcuya önce kabin ekibimiz, ardından uçakta seyahat eden doktor bir yolcumuz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Uçak Cezayir’e divert etmiştir. İniş sonrası sağlık ekiplerince uçak içerisinde müdahale edilen yolcunun hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Olaydan büyük üzüntü duyan Türk Hava Yolları ailesi olarak kamuoyunun bilgisine sunarız.”